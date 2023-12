Bivol sobre la revancha ante Canelo Álvarez: "Si él la quiere está bien"

Este sábado Dmitry Bivol batalló contra Lydon Arthur en Arabia Saudita donde, previo a subirse al ring para defender su título semipesado, habló sobre la posibilidad de un segundo encuentro ante Saúl 'Canelo' Álvarez.

En una entrevista con BoxingScene.com, el campeón mundial de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), se refirió a la posibilidad de una revancha ante el pugilista mexicano, mismo al que venció por decisión unánime el pasado mes de mayo del 2022.

Bivol, aseguró que, particularmente, no está interesado en una revancha, pero que estaría dispuesto a aceptarla si Álvarez la quiere.

"Para ser honesto, no quería demasiado una revancha. Estoy disfrutando de mi posición. Si él quiere la revancha, está bien. Le dije: ‘Está bien, podemos lograrlo’, pero no lo quería tanto. Tengo mi propia manera. Si no es Canelo, tengo otra manera. No hay problema, él tiene más posibilidades que otros peleadores en el boxeo. Si Canelo quiere alguna pelea, podría hacer la pelea, influye más que otros boxeadores", comentó el pugilista de Kirguistán.

La posibilidad de una revancha entre Bivol y Álvarez ha sido un tema de especulación desde que Álvarez perdió el combate. Sin embargo, hasta el momento, no hay negociaciones formales entre las partes.

El pugilista mexicano ha mencionado, en varias ocasiones, que prioriza la revancha ante Bivol que enfrentarse, por poner un ejemplo, a David Benavidez o a otros boxeadores.

