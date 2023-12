'Vaquero' Navarrete tiene claras sus metas para 2024: "Deseo unificar una división"

El mexiquense Emanuel Navarrete se consolidó este 2023 como uno de los mejores pugilistas aztecas de todos los tiempos al conquistar su tercer título en diferente división.

El año del 'Vaquero' fue muy exitoso, pues comenzó arrebatándole el título OMB superpluma por nocaut a Liam Wilson en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

Para agosto, Emanuel dio una gran exhibición ante Óscar Valdéz en lo que parecía sería el inicio de una guerra entre mexicanos, sin embargo, terminó siendo muy superior y retuvo el cetro por decisión unánime.

Para finalizar un gran año, Navarrete tuvo una legendaria pelea ante Robson Conceicao, la cual terminó en empate, defendiendo exitosamente de nueva cuenta el campeonato.

Para 2024, el 'Vaquero' Navarrete espera reponerse completamente de la mano, la cual se operó por una lesión que arrastraba de antes; además, aún mantiene el sueño de conquistar una nueva categoría y unificar títulos.

"Quisiera recuperar la salud al 100 por ciento, que mi mano se encuentre bien y no tenga detalles físicamente", declaró el de San Juan Zitlaltepec para Récord.

"Otro deseo, yo creo que siempre lo he dicho, unificar una división; no se me ha dado en las tres divisiones que he estado como campeón mundial, no se me ha logrado hasta ahora. El tercer deseo sería una división más, todos queremos, al menos yo anhelo eso y muchos me lo están pidiendo también", apuntó.

"Deseo que mi equipo siga bien, completo, entero y con salud. Por último, pues que toda mi familia y los que me rodean quiero esté muy bien y que nos bendiga mucho dios", finalizó.

