Canelo Álvarez contempla aceptar reto de Jake Paul: 'Pensé en vengar a Mike Tyson'

Jake Paul vs Canelo Álvarez ya es una posibilidad, o al menos así lo reveló el pugilista mexicano. Tras ignorarlo los últimos años, Saúl Álvarez finalmente aceptó contemplar una pelea con el famoso youtuber.

El estadounidense pasó a la historia del boxeo el pasado mes venció al histórico Mike Tyson en un combate de ocho rounds. El boxeador de 27 años ganó por decisión unánime ante el expugilista de 57 años en un combate que fue transmitido a prácticamente todo el mundo.

Como era de esperarse, tras vencer a Tyson, Jake Paul lanzó un nuevo reto contra Canelo, asegurando que pronto se dará la pelea. “Yo no necesito al Canelo, él me necesita. Canelo me necesita, él lo sabe... Ni siquiera voy a retarlo... Él sabe que quiere un día de pago, y sabe también dónde está el dinero”, afirmó el youtuber.

A pesar de nunca tomar en serio los retos de Paul, Canelo Álvarez aceptó que contempló pelear contra el estadounidense para ‘vengar a Iron Mike’. Además, reveló que le dolió ver al histórico pugilista subir al ring a los 57 años, muy lejos de su prime

“Pensé en vengar a Mike Tyson cuando vi la pelea (contra Jake Paul), cuando vi esa injusticia, ya veremos (si se da), ahora estoy en mis cosas… Me siento triste por lo que vi de Mike Tyson. A su edad no se pueden hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, fue negocio para ellos y está bien", comentó Álvarez en FightHype

