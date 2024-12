David Benavidez 'revienta' a Canelo Álvarez por rechazar otra oferta: 'Me tiene miedo'

Insiste en la pelea. David Benavidez no acepta un ‘no’ por respuesta y volvió a lanzar un nuevo reto ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Ahora el pugilista nacido en Arizona reveló una nueva oferta para una pelea contra el tapatío.

En entrevista con Cigar Talk, Benavidez no sólo reveló que existió una nueva oferta para realizar la pelea contra Canelo, sino que también arremetió contra el tapatío asegurando que el combate no se lleva a cabo ya que ‘Canelo le tiene miedo’.

"No quiere pelear conmigo porque me tiene miedo. Míralo, Canelo está en el lugar donde está porque ha peleado con los mejores y ahora está haciendo las bolsas más grandes. Ahora lo único que quiere es ganar dinero, no le importan los desafíos, pero la razón por la que digo que tiene miedo es que le ofrecieron 70 millones de dólares para pelear conmigo, eso antes del PPV. Imagínense cuánto ganaría con el PPV”, afirmó Benavidez.

David Benavidez, quien ha estado más de un año llevando buscando la pelea contra el Canelo, tiene un récord de 29 victorias y cero derrotas con 24 de sus triunfos llegando por la vía del nocaut.

Ahora el estadounidense peleará contra David Morrell (11-0-0) el próximo 25 de febrero en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Tras el combate volverá a buscar una pelea contra Canelo Álvarez, quien aún no tiene rival para el próximo año.

