Emanuel 'El Vaquero' Navarrete promete noquear a Óscar Valdéz en Phoenix

El Footprint Center de Phoenix, Arizona, será testigo de un enfrentamiento de alto voltaje este sábado 7 de diciembre, cuando los mexicanos Emanuel 'El Vaquero' Navarrete y Óscar Valdez se enfrenten por segunda ocasión, disputando el título absoluto superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Aunque en su primer encuentro Valdez (32-2-0, 24 KO's) no estuvo a la altura de las expectativas, esta vez Navarrete (38-1-1, 31 KO's) promete un espectáculo explosivo, dejando claro que buscará el nocaut a toda costa para asegurar la victoria.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, Emanuel aseguró que en esta ocasión tratará de noquear a Valdez, así tenga que descuidar un poco la guardia: "Eso es un hecho, yo estoy trabajando con miras al nocaut. Sé que con Valdéz no se puede confiar uno y aparte es muy complicado lo que quiero intentar, pues trataré de ir por nocaut y eso va dar inicio a que me descuide un poco más. El hecho de que quiera golpearlo más o entrar más franco me puede de alguna forma agarrar desprevenido y eso puede ser más peligroso", señaló.

Después de vencer a Óscar, en agosto del año pasado, 'El Vaquero' tuvo dos complicados enfrentamientos de los cuales no pudo ganar ninguno. Primero con un empate ante Robson Conceição, y luego en su intento fallido por coronarse en una nueva división ante Denys Berinchyk, quien terminó por cortarle el invicto.

"Con Óscar puede que influya un poco [mis resultados], de alguna forma lo puede motivar, pero yo anímicamente estoy muy bien, la verdad soy una persona que no batalla tanto con esa parte y estoy tranquilo", declaró el de San Juan Zitlaltepec, Estado de México.

Si bien, el pugilista olímpico dejó mucho qué desear en la primera batalla, Navarrete espera que le haya servido para estudiarlo y brinden una gran guerra en esta revancha: "Yo creo que va a ayudar el que ya nos conocemos. Él tuvo que haber recabado información sobre mi forma de pelear, de alguna forma tiene más experiencia para este segundo combate yo creo que eso lo va a utilizar bien", apuntó.

Sin querer adelantarse a nada, Navarrete comentó que, de conseguir la victoria, buscaría ya las unificaciones: "Esta pelea es un compromiso muy fuerte, no te puedes dar el lujo de adelantar planes. Sin embargo, creo que hay buenas peleas, hay muy buenos peleadores en la división e incluso, si Valdez sale adelante, yo creo que él también tomaría la decisión de unificar", finalizó.

