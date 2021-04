Canelo Álvarez: Reveló que tuvo Covid-19 antes de la pelea vs Yildirim

Canelo Álvarez reveló las complicaciones que tuvo previo a su enfrentamiento ante Yildirim en febrero, ya que se contagio de Covid-19 junto con su esposa, un mes antes de la pelea.

"Tenía Covid-19, se me fue el olor, el gusto, me hice la prueba y tuve que estar encerrado 15 días porque a mi esposa también le dio. Después de que me compuse, me hice la prueba y me fuí a San Diego, entrené solo un mes (antes de la pelea)", reveló el boxeador en entrevista para el periodista Graham Besinger.

El púgil mexicano aseguró que prefirió no hablar sobre su estado de salud ya que no pasó a mayores y solo se vio afectado en la pérdida del gusto y olfato.

"He conocido gente que le da más fuerte y hasta se ha muerto. A mí no me afectó mucho y por eso no quise decir nada", aseguró.

El Canelo destacó que en México no se le dio la seriedad necesaria a la pandemia y lamentó los trabajos que se han perdido desde que comenzó.

"A todos nos afectó. En México no les importa la pandemia, fuimos uno de los países más afectados porque no se cuidaron, fue muy difícil porque se perdieron muchos trabajos, pero todo pasa y hay que seguir adelante", mencionó.

