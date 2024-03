Canelo Álvarez sobre su pelea con Jaime Munguía: 'Voy a entregar todo'

En una primera conferencia totalmente mexicana, con el español predominando, Saúl 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía se vieron las caras por primera vez previo a su enfrentamiento el próximo 4 de mayo en la T-Mobile de Las Vegas.

Esta reyerta entre mexicanos, pasará a la historia como la más grande de todos los tiempos al estar disputándose por primera vez entre boxeadores aztecas las cuatro fajas de una misma división.

Jaime Munguía, quien tuvo gran apoyo durante la conferencia, pues gran parte de su familia se dio cita en el hotel donde se llevó a cabo, se mostró bastante agradecido con 'Canelo' por darle a su 27 años esta oportunidad única.

"Quiero agradecer a toda mi familia, es algo muy especial para mí. Es un gran logro estar enfrentando al peleador más grande de esta época y al peleador mexicano que tiene las cuatro fajas, estoy muy motivado", indicó.

El tijuanense dejó en claro su compromiso y determinación para buscar esta victoria que lo pondría sin duda en el plano más alto del pugilismo mundial.

"Decirles a todos que nos estamos preparando muy fuerte, es el mayor compromiso que he tenido en toda mi carrera, pero me voy a preparar muy fuerte y vamos a buscar esa victoria y tengan por seguro que el 4 de mayo será una gran pelea, así que ¡Viva México!", finalizó.

Por su parte, Saúl Álvarez recalcó su orgullo por siempre representar a México y ayudar todos su compatriotas.

"Gracias a todos. La verdad estoy muy contento, orgulloso. Siempre he estado orgulloso de cualquier mexicano, ya sea de la música, del deporte", expresó el campeón de los supermedianos.

El tapatío reconoció lo mucho que ha crecido Jaime, un boxeador al que siempre ha apoyado y con quien compartirá la atención mundial el próximo 4 de mayo.

"Estoy muy orgulloso de Jaime Munguía, todo lo que ha logrado, siempre ha tenido mi apoyo y siempre lo va a tener. Hoy nos toca enfrentarnos, lo cual me pone muy orgulloso porque en una fecha tan importante para México, dos mexicanos que estén acaparando el boxeo a nivel mundial, eso me enorgullece, me enorgullece mucho", agregó.

Álvarez destacó el 'hambre' que tiene Munguía, subrayando que los que realmente ganarán serán los fanáticos mexicanos.

"El 4 de mayo voy a entregar todo como siempre lo he hecho, sé que tengo un rival fuerte, que tira muchos golpes, con mucha hambre de triunfar, y eso me pone feliz, porque quiere decir que el único que va a ganar es la gente, una gran pelea para México y para la historia", señaló.

"Así que muy contento de que dos mexicanos estén acaparando los ojos de todo el mundo en una pelea tan importante, la primera en la historia entre dos mexicanos en pelear una pelea de indiscutidos. Así que contento, con mucha motivación y el 4 de mayo van a ver una gran pelea y México va a ganar. ¡Viva México cabrones!", finalizó.

Con estas declaraciones, y un primer cara a cara muy respetuoso, 'Canelo' y Munguía dan por iniciada la cuenta regresiva del combate entre mexicanos más importante de los últimos años.

