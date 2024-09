'Canelo' Álvarez tras vencer a Berlanga por decisión: "A veces hay KO, a veces no"

Este fin de semana Saúl 'Canelo' Álvarez venció por decisión unánime al puertorriqueño Edgar Berlanga, a pesar de que el mexicano aseguró, en los días previos, que iba a terminar con el boricua por la vía del cloroformo.

Durante la conferencia de prensa, el pugilista mexicano respondió a RÉCORD sobre la razón por la cual no pudo o no buscó el nocaut ante el puertorriqueño, confesando que para eso sirven los 12 rounds, para demostrar quién es mejor en el cuadrilátero.

Saúl derrotó a Edgar Berlanga con un doble 118-109 y un 117-110 en las tarjetas, siendo la cuarta carrera de forma consecutiva que el campeón mexicano gana una contienda gracias a la decisión, no noquea a un rival desde 2021, cuando venció a Caleb Plant.

“LOS 12 ROUNDS SON PARA MOSTRAR QUIEN ES EL MEJOR, A VECES HAY KO Y A VECES NO” Canelo Álvarez respondió a las críticas por no haber derribado a Berlanga en Las Vegas. @EnriqueVonBeas pic.twitter.com/GmvU7TeEK4 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 15, 2024

Ante el cuestionamiento en conferencia de prensa, Canelo respondió: "Los 12 rounds son para mostrar quién es el mejor, a veces se da el nocaut en el boxeo, a veces no se da, es impredecible, el nocaut es impredecible, no puedes predecir un nocaut, de querer noquear, claro que quieres, de que sé de, también tienes un rival enfrente que está haciendo su trabajo, que se está protegiendo, que está haciendo su trabajo para no ser noqueado, de querer claro que quiero, no se pudo, pero demostré que soy el mejor, para eso son los 12 rounds", comentó el mexicano.

Canelo podría volver a pelear en diciembre, mes en el que podría tener una nueva batalla o podría anunciar la que sigue para principios de 2025.

