‘Canelo Álvarez vs Benavidez se va a dar, en algún momento’; Aseguran expertos de boxeo

Las grandes peleas suelen tardar en concretarse. El pugilista mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez acaba de reafirmar su dominio en la división de las 168 libras, esta vez derrotando a Édgar Berlanga, por lo que todos esperan que el tapatío se enfrente a un rival de mayor calibre, y ese podría ser David Benavidez. Sin embargo, lo que muchos olvidan es que las peleas más emblemáticas en la historia del boxeo han tomado tiempo en realizarse, y este caso podría no ser la excepción.

RÉCORD consultó a expertos del boxeo, como Leonardo Riaño y Carlos Aguilar, además de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), para conocer su opinión sobre si la tan esperada pelea entre 'Canelo' y Benavidez podría concretarse el próximo año. Aunque todos coinciden en que este combate sucederá, nadie puede asegurar que se realice pronto.

"Esta pelea ha causado mucho interés, mucha expectativa, pero la historia nos cuenta que, para las grandes peleas realmente se necesita tiempo para que estas se preparen, se cocinen y lleguen a ser tan grandes como se espera", comentó Sulaimán, quien recordó dos combates legendarios que tardaron años en concretarse.

"Chávez contra Camacho duró seis años, Manny Pacquiao contra Mayweather lo mismo. Estamos acostumbrados a ver todo muy rápido y no es así", agregó el titular del organismo verde y oro.

De igual manera, Carlos Aguilar, conocido como 'El Zar', también mencionó la pelea entre 'El Money' y 'Pacman' como ejemplo, señalando que no hay razón para que el combate entre 'Canelo' y Benavidez no se realice. "La última gran pelea que se realizó, hablando de dos nombres que eran icónicos en el boxeo, se retrasó muchísimo, que fue Mayweather contra Pacquiao. Yo creo que si esa fue con dos legendarios boxeadores, no tendría por qué no darse la de 'Canelo' contra Benavidez", explicó.

¿Bivol, un rival más atractivo para 'Canelo'?

Por su parte, Leo Riaño está convencido de que 'Canelo' aceptará este combate, ya que él es un gran negociador y esta pelea le dejará muchísimo dinero. Sin embargo, para el narrador de TUDN, sería mucho más atractivo que el tapatío tuviera su revancha ante Dmitry Bivol.

"La pelea con Benavidez se va a dar, porque 'Canelo' es un gran negociante y, al igual que todos nosotros, ama el dinero. Se tiene que dar el año que entra, por ahí de septiembre, y si no se da en 2025, se va a dar en 2026. Es la pelea que todo el mundo quiere, y es la pelea que va a dejar bastante billete, tanto para Canelo, como para su oponente", explicó.

"Pero a mí, la que me encantaría, aparte de la de Benavidez, que Canelo seguramente le va a ganar a Benavidez, es la de Bivol, pero Bivol en la categoría de los supermedianos. Pero veo más probable que se enfrente a Benavidez, que se enfrente a Bivol en los supermedianos", concluyó Riaño.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'Me traicionaron los nervios': Camila Fernández tras error en himno previo a Canelo vs Berlanga