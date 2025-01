Canelo Álvarez vs Terence Crawford se hará en 2025, revelan fuentes

Hay luz verde para el combate entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Terence Crawford, según fuentes no reveladas, la cuál se estaría celebrando en este 2025.

El combate tendría como sede Las Vegas y todo indica que será en septiembre la que hará protagonizar una de las peleas del año.

Crawford l CRÉDITO X:arth39082

La noticia fue reforzada con algunas pistas del peleador estadounidense, donde a través de su cuenta de X posteó una frase y una foto con el jeque Turki Alalshikh: “Recuerda lo que dijiste de mí”.

Esa frase rápidamente tomó fuerza entre los fans asegurando que esa frase iba dirigida al boxeador tapatío.

Sin embargo, eso no fue todo y es que por su parte Alalshikh se habría reunido con el Canelo Álvarez, un día antes que con Crawford, en Londres donde el mexicano asistió durante los premios The Ring que ganó Oleksandr Usyk.

Canelo vs Bud on!



An agreement has reportedly now been reached for Canelo Álvarez and Terence Crawford to fight this September in Las Vegas



Who you got in this super-fight?



Via @julianisjulius #boxraw pic.twitter.com/bGn1mF0gwJ

— BOXRAW (@BOXRAW) January 13, 2025