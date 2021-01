Canelo Álvarez: 'Yo represento a México y no me gusta pelear con mexicanos'

Desde 2017 ante Julio César Chávez Jr., Saúl Álvarez no ha peleado ante un mexicano y el propio Canelo se encargó de explicar los motivos.

"Yo represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido. A Jaime Munguía le veo potencial pero le falta todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero por ahora no me gustaría", mencionó para TV Azteca.

Sobre su próxima pelea frente a Avni Yildirim el próximo 27 de febrero, el azteca confesó que pudo haber peleado en su natal Guadalajara, Jalisco, pero por la pandemia no se pudo.

"Está la posibilidad de pelear en México. Me hubiera encantado hacer esta pelea aquí pero desafortunadamente por lo del Covid (no se puede). La idea es meter gente y llenar un estadio. No se puede porque estamos en semáforo rojo, pero ojalá que en un futuro pueda pelear en México", agregó.

Para cumplir el objetivo de conseguir todos los títulos de la división, Álvarez tiene que defender de manera obligatoria su título ante Yildirim, para después pensar en la OMB y AMB.

"El objetivo de Eddy y mío es ganar todos los títulos y Eddy dijo 'si queremos todos los títulos tenemos que enfrentarlo porque sino, nos quitan el título para que lo busque otra persona'. Pensamos en que si todo salía bien, haríamos la pelea en febrero y si todo sale bien, vamos en camino para la unificación en las 168 libras.

"Creo que también tiene que hacer una pelea mandatoria. Tenemos que defender nuestros campeonatos, ganar nuestras peleas y todo apunta a que el rival de mayo sea Saunders", explicó.

