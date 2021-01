CMB: Rey Vargas incursionará al peso pluma donde buscará su segunda corona

Si bien fue doloroso renunciar al título Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el púgil invicto Rey Vargas (34-0, 22 KO's) incursionará en las 126 libras donde buscará su segunda corona.

Vargas fue designado por el CMB como campeón en receso, tras una lesión en la pierna que lo dejaba de ocho a 10 meses fuera del ring, el 13 de agosto y en septiembre Luis Nery se consagró monarca mundial del organismo verde y oro en las 122 libras.

"Sí fue un poquito complicado. Dejar el título Supergallo no fue tan fácil porque costó trabajo ganarlo y, sobre todo, que Dios me permitió hacer las defensas invicto. Y más cuando empieza un compañero, que es desagradable que sean habladores, en este caso (Luis) Nery. Él estaba de campeón en turno, en lo que yo regresaba, él no era el absoluto hasta que yo regrese y peleara conmigo; pero bueno, fue un poquito complicado.

"Se decidió dejárselo, prácticamente se lo estamos dando y entonces viene la parte emocional porque incursionamos en otra división que también es una meta, un sueño, y vienen grandes peleas, vamos a tener nuevos retos, en Supergallo hay muy buenas peleas pero tal vez ya hicimos lo que teníamos que hacer, nos quedamos con ganas de unificar y vamos por nuevos retos. Tal vez lo mejor es tener un segundo título, que es mucho mejor en este momento", mencionó el púgil de 30 años de edad en conferencia virtual.

Vargas se coronó en febrero de 2017 al derrotar por decisión unánime al inglés Gavin McDonnell. Defendió con éxito su cinturón en cinco ocasiones, sin embargo, problemas con su anterior promotora, la pandemia por el Covid-19 y la lesión en la pierna, le impidieron regresar al ring en 2020.

Rey fue nombrado retador mandatorio del campeón mundial Pluma CMB, el estadunidense Gary Russell, a quien enfrentará en los próximos meses.

"No quiero regresar suavecito, sé que a lo mejor tendría que adaptarme, pero quiero regresar por la puerta grande, demostrando que sigo siendo el Rey en el aspecto boxístico, que puedo estar al mismo nivel. Me he atrasado un poco por algunos temas a parte de la lesión, pero demostrar que sí tengo ese nivel y que puedo seguir manteniéndolo.

"Opté por regresar fuerte y estoy agradecido con el CMB por todo ese trabajo que se ha hecho en conjunto", aseguró Vargas, quien peleó por última vez el 13 de julio de 2019 cuando derrotó por decisión unánime al japonés Tomoki Kameda en su quinta y última defensa del título mundial Supergallo del CMB en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

