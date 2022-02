Cuadras tras caer ante Jesse Rodríguez: "Todavía tengo mucho para dar en el boxeo"

Como ave fénix, Carlos Cuadras resurgirá de entre las cenizas en busca de volverse a coronar campeón mundial Supermosca del CMB, título que conquistó en 2014.

El púgil sinaloense, de 33 años de edad, fue sorprendido por el estadounidense invicto Jesse Rodríguez (15-0, 10 KO’s), 11 años menor, quien dominó la pelea por el cetro vacante verde y oro gracias a su velocidad, el poder de sus puños y combinaciones de golpes.

“Hablé con mi promotor después de esta pelea. Aunque perdí, creo que hice una buena pelea, di buen espectáculo; las cosas cambiaron, estaba preparado para un estilo, me salió algo totalmente diferente, un muchacho joven, más rápido que yo, que esa es mi cualidad.

“Ocurrieron muchas cosas, no pongo ningún pretexto, el muchacho es muy bueno, pero creo que todavía tengo mucho para dar en el boxeo. Me ofrecieron ya un contrato con DAZN de cinco peleas, entonces vamos a seguir trabajando y dando lo mejor de mí”, dijo “Príncipe” Cuadras (39-5-1, 27 KO’s) en entrevista con RÉCORD.

El mexicano iba a enfrentar a Wisaksil Wangek (50-5-1, 43 KO’s) -mejor conocido como Srisaket Sor Rungvisai-, a quien derrotó en mayo de 2014 por este cetro. Sin embargo, el tailandés salió de la cartelera del 5 de febrero en el Footprint Center, de Phoenix, tras dar positivo a Covid-19.

“Me agüité cuando perdí, dije ‘voy a colgar los guantes’, pero después recibo las noticias, que me quieren ver arriba del ring y, pues bueno, me debo también a mi público, a la gente que siempre me ve y creo que todavía hay mucho Cuadras para dar.

“Aunque sí me ganaron la pelea, creo que di mucha guerra. Para ganarle a Carlos Cuadras está difícil. (Aprendí) que nada está escrito, iba contra Rungvisai, me lo cambiaron en la última semana, que siempre hay que saber improvisar y llegar bien preparado. Menos mal no salí noqueado, fue una pelea muy dura y que hay que sacar de esas experiencias lo mejor”, enfatizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CMB: ORGANIZARÁ UN HOMENAJE HACIA NACHO BERISTÁIN, ENTRENADOR MEXICANO