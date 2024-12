David Benavidez se aferra a su combate con Canelo Álvarez: "Tiene que pelear"

El pugilista David Benavidez, conocido como el “Bandera Roja”, ha renovado su desafío hacia Saúl “Canelo” Álvarez, un enfrentamiento largamente esperado por los aficionados del boxeo.

Mientras crece la expectativa por esta pelea, hasta ahora no se ha concretado nada, lo que ha generado especulaciones sobre las razones detrás de la falta de acuerdo.

Benavidez aseguró en una entrevista con Telemundo Deportes que ha sido Álvarez quien ha rechazado las propuestas, a pesar de las jugosas ofertas económicas que se han puesto sobre la mesa.

Según el también apodado “Monstruo Mexicano”, Canelo desestimó una oferta de 70 millones de dólares. “Canelo está haciendo otras cosas, está buscando peleas fáciles, pero tengo fe que un día se va a dar esta pelea porque es la más grande que se podría dar en el boxeo”, declaró Benavidez.

A pesar de su respeto hacia el campeón tapatío, Benavidez no dudó en lanzarle un mensaje directo: “Sí, lo respeto mucho (a Canelo), pero como digo, agarré esta pelea con David Morrell (porque) estoy demostrando que yo sí soy el mejor y que no le tengo miedo a nadie. Creo que eso es lo que debe de hacer Canelo, me tiene que pelear para enseñarle a todo el mundo que él sí es el mejor del mundo”.

El Bandera Roja también se mostró confiado en sus habilidades, insinuando que su nivel podría ser un obstáculo para que Canelo acepte enfrentarlo.

“Si él cree que me puede ganar que venga y que lo haga. Yo creo que por eso no me quiere pelear, porque sabe que estoy 100 por ciento listo y que no voy a perder con nadie”.

