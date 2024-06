David Benavidez sobre una hipotética pelea vs 'Canelo': 'Va a ser la mejor de la historia'

David Benavidez considera que una pelea con 'Canelo' Álvarez podría definir al mejor boxeador del mundo libra por libra y dar a México la mejor contienda de su historia. En entrevista en el programa "Faitelson Sin Censura", Benavidez habló sobre cómo sería enfrentar a Saúl, teniendo en cuenta los estilos de ambos boxeadores.

"Esa pelea va a ser grandísima porque va a ser México contra los Estados Unidos, los mexicanos de México contra los mexicanos de los Estados Unidos. Va a ser la mejor pelea de la historia del boxeo mexicano, porque 'Canelo' me quiere noquear, yo quiero noquear a 'Canelo'; va a ser una guerra desde el principio hasta que se acabe," afirmó Benavidez.

"Una pelea muy difícil, pero creo en lo que puedo hacer y lo puedo noquear después de ver lo que hizo ante Munguía. Voy a ser el primero que lo noqueé, lo van a ver todos. Mi nombre, 'El monstruo', dice todo lo que necesitan saber de mí. Me gusta fajar, me gusta ir por el nocaut, me gusta lastimar a la gente. Así es como yo peleo," añadió David Benavidez.

Respecto al rumor de que 'Canelo' Álvarez podría enfrentar a Terence Crawford en diciembre y no a él, Benavidez considera que el peso sería demasiado para Crawford, quien aún no debuta en las 154 libras tras su éxito en peso wélter.

"No le quiero faltar respeto a Terence Crawford, es un peleador muy bueno, pero si se sube hasta ese peso es mucho para él y 'Canelo' en ese peso sí tiene mucha fuerza. Creo que podría ser como cuando peleó Kell Brook con Golovkin. Crawford podrá verse bien en los primeros rounds, pero después de eso creo que Canelo lo puede noquear," concluyó Benavidez.

