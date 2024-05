David Faitelson sobre la victoria de ‘Canelo’ vs Munguía: “Resultado muy predecible”

Luego de verse involucrado en bastantes polémicas en la semana previa al combate, Faitelson no pudo estar presente en la arena al ser vetado, pero eso no impidió que David pudiera hacer su trabajo y participar en la transmisión de la misma y al final del combate de ‘Canelo’ vs Munguía, dio sus impresiones sobre el resultado que ya veía venir.

A través de su cuenta de X, David Faitelson señalo que la victoria de ‘Canelo’ sobre Munguía era bastante predecible debido a los estilos de ambos pugilistas y es fue la razón por la que el campeón indiscutido del peso supermediano, no tuvo ningún inconveniente en toda la noche.

“Muy predecible lo que iba a ocurrir está noche… Munguía y su precaria defensiva…“Canelo” y su temible contraataque… He ahí el resultado…”, mencionó David en redes.

De igual forma señaló que lo único que se le puede reprochar a Saúl Álvarez esta noche es que no terminó el combate por la vía del nocaut, pues después del cuarto asalto tenía todo para hacerlo, pero le da merito a Munguía por fajarse y mantenerse de pie los 12 asaltos.