Eddy Reynoso, nominado a entrenador del año por la BWAA

Todo sacrificio tiene su recompensa y el entrenador mexicano Eddy Reynoso está cosechando el esfuerzo, la disciplina, la dedicación y la entrega que le ha dado al boxeo durante dos décadas.

Por segunda ocasión consecutiva, el tapatío de 44 años de edad fue nominado como 'Entrenador del Año' por (BWAA, por sus siglas en inglés), condecoración que recibió en 2019.

"Me siento muy orgulloso. Mucha gente no ve lo que realmente sacrifica uno, nada más lo ven a uno a veces arriba del ring cuando le ponen los cinturones a los campeones y ahora que me están dando cinturones a mí en el Consejo Mundial (CMB), que dan ese reconocimiento. La gente no ve todos los sacrificios que lleva el estar ahí para que te tomen en cuenta, son dos de estar trabajando, de estar luchando a veces contra tus demonios que traes en tu cabeza por estar en un campamento sin tus hijos, tengo dos niñas, sin mi esposa, sin mi familia, sin estar en mi casa, y el día a día a veces es irritante, es difícil", platicó Reynoso en entrevista con RÉCORD.

El coach del mejor libra por libra del planeta, Saúl 'Canelo' Álvarez, encabeza la terna donde figuran el mexico-estadounidense Robert García, Sugar Hill, Derrick James y Teofimo López Sr.

"Realmente me siento orgulloso porque prácticamente se ve reflejado el sacrificio que hay durante todo el tiempo de entrenamiento, de estar en el gimnasio, de ganar peleas, y a veces de servir como psicólogo con tus boxeadores porque a veces también traen problemas. Estar ahí me llena de orgullo y con una consciencia tranquila de que todo el sacrificio está dando frutos", aseguró.

Entre sus filas, también se encuentra el excampeón mundial Pluma del OMB, Óscar Valdez, quien buscará su segundo cetro en las 130 libras; Luis 'Pantera' Nery, quien se consagró Bicampeón Mundial tras ganar el cetro vacante Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Julio César 'Rey' Martínez, Campeón Mundial Mosca del CMB, así como Andy Ruiz, primer mexicano Campeón Mundial de Peso Completo, a quien busca regresarlo a la senda del triunfo.

Reynoso también fue nominado por la BWAA como 'Manager del Año' junto a Keith Connolly, Peter Kahn, David McWater y Rick Mirigian.

"Más que nada la gente no sabía que la carrera de Saúl la hemos estado manejando también y creo que ahora con lo que pasó en esta pelea de Saúl fue realmente lo que destapó todo este trabajo que hemos estado haciendo. El haber estado administrando la situación legal, el estar negociando en menos de tres días que se hizo la demanda es algo importante.

Toda la gente de acá (EU) se dio cuenta que estábamos haciendo también un buen trabajo. Como manager también traigo a Julio César Martínez, que hizo dos peleas (este 2020), entonces poco a poco estamos abriéndonos un camino en la administración de peleadores", mencionó Eddy.

