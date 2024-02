Eddy Reynoso reveló que Canelo no tiene 'miedo ni ofertas' para enfrentar a Benavidez

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se prepara para una nueva pelea en mayo, sin embargo, aún no se sabe quién será su siguiente rival. Ante la falta de un contrincante, los rumores sobre Canelo ‘evadiendo’ una pelea ante David Benavidez han comenzado a crecer por lo que el equipo del tapatío han salido a desmentirlo.

Eddy Reynoso ha salido a desmentir los rumores sobre un posible ‘miedo’ de Canelo Álvarez a enfrentar a Benavidez. De acuerdo con el entrenador, el histórico boxeador siempre ha tenido rivales complicados y nunca ha tenido miedo.

“Me parece de muy mal gusto que digan que Canelo le tiene miedo. No sé cómo se atreven a catalogar de miedoso a un peleador que no dudó en tomar la oportunidad ante Floyd Mayweather, a un peleador que enfrentó al temible Gennadiy Golovkin, a un peleador que subió a peso Semicompleto arriesgando todo para enfrentar a Dmitry Bivol, que se midió a Miguel Cotto, que le ganó a los mejores Supermedianos de su momento para hacer historia”, comentó Reynoso para ESPN KNOCKOUT.

“Luego me vienen a decir que hay una oferta de 55 millones, antes no dijo que eran 100 o 200 millones. La realidad es que ninguno de los grandes promotores, ni Al Haymon de Premier Boxing Champions, ni Eddie Hearn de Matchroom, ni Bob Arum de Top Rank y tampoco Óscar de la Hoya de Golden Boy me han dado una oferta para pelear con Benavidez… y por cierto por Terence Crawford tampoco".

Con respecto a su siguiente pelea, Reynoso aseguró que están contemplando las diferentes opciones y en los próximos días darán más información con respecto a su próximo rival.

“La pelea con Benavidez puede tardar o quizá nunca hacerse, pero depende de muchas cosas. Estamos barajando las opciones, ser la máxima estrella del boxeo en la actualidad no significa que el negocio sea fácil, se está buscando lo mejor y la siguiente semana les daremos la información”, reveló el entrenador.

