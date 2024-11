¡Es oficial! Omar Chávez vs Misael Rodríguez se enfrentarán en enero

El tan esperado combate entre Omar Chávez, hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, y Misael Rodríguez, medallista olímpico en Río 2016, ya tiene fecha y lugar. Ambos pugilistas subirán al ring a principios de 2025 en la Arena Potosí, ubicada en San Luis Potosí.

Este combate llega después de la polémica ocurrida el pasado 5 de octubre, cuando la pelea originalmente pactada en Pachuca no se llevó a cabo debido a "irregularidades en el peso". Misael Rodríguez no se presentó en el ring, lo que generó descontento entre los aficionados. Omar Chávez tuvo que tomar el micrófono para disculparse con el público, mientras las tensiones entre ambos campamentos aumentaban.

Tras semanas de declaraciones cruzadas, finalmente se acordó que Rodríguez subirá de peso para cumplir con la cláusula de pesaje necesaria para enfrentar a Chávez. La cartelera completa será anunciada en los próximos días y promete incluir boxeadores locales, así como la defensa del campeonato mundial femenil de Yamileth Mercado.

Omar Chávez busca consolidar su carrera tras un 2024 lleno de altibajos. Este combate no solo representa un desafío físico, sino también una oportunidad para revalidar su apellido en el mundo del boxeo. Por su parte, Misael Rodríguez, quien debutó como profesional tras su éxito olímpico, tiene en este enfrentamiento una prueba crucial para demostrar que puede competir en las grandes ligas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Dana White se suma a las críticas de la pelea de Jake Paul vs Mike Tyson: "No le hizo una mie..."