Julio César Chávez Jr. criticó las últimas peleas de Canelo Álvarez

Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, se ha pronunciado sobre las recientes peleas de su compatriota, Saúl "Canelo" Álvarez.

En una entrevista, el boxeador expresó su admiración por algunos de los pugilistas más destacados del momento, pero no dejó pasar la oportunidad de compartir su opinión sobre el campeón indiscutido mexicano.

Chávez Jr. mencionó que sus boxeadores favoritos actualmente son David Benavidez, Oleksandr Usyk y, en tercer lugar, el propio "Canelo". Sin embargo, reconoció que las últimas peleas del tapatío no le han convencido del todo.

“Veo a Canelo porque es mexicano, la verdad las últimas peleas no han sido las mejores, no me han gustado”, confesó el hijo del histórico campeón en entrevista pra TUDN, haciendo referencia a los combates recientes de Álvarez, como los enfrentamientos contra Jermell Charlo, Jaime Munguía y Edgar Berlanga.

Las palabras de Chávez Jr. llegan al mismo tiempo que, las críticas a "Canelo" por la selección de sus rivales pues, mientras que los fanáticos piden una pelea contra David Benavidez, el tapatío no lo toma en cuenta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gervonta Davis explota con Jake Paul tras pelea con Mike Tyson: "Eres un estú..."