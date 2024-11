Gervonta Davis explota con Jake Paul tras pelea con Mike Tyson: "Eres un estú..."

Las críticas no se han hecho esperar tras el combate entre Jake Paul y Mike Tyson en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el viernes pasado. La pelea, que prometía ser un evento destacado, terminó siendo decepcionante para muchos, pues se lanzaron pocos golpes en lo que se suponía sería una verdadera contienda de boxeo. Solo los dos primeros asaltos fueron dignos de rescatar, según la mayoría de los espectadores.

El público expresó su descontento abucheando al final del enfrentamiento, mientras que las redes sociales se inundaron de comentarios negativos.

Varias figuras del deporte calificaron el espectáculo como una decepción. Entre las voces críticas, destacó la del boxeador Gervonta Davis, quien se centró en señalar a Jake Paul como el responsable de la situación, acusándolo de promover un combate que sacó del retiro a Mike Tyson, de 58 años. ‘Tank’ no escatimó en insultos hacia ‘The Problem Child’.

“Para el payaso tonto que compartió el ring con Mike, eres un estúpido por esto que hiciste y ni siquiera pudiste hacer el trabajo… Cabeza de mier**”, escribió Davis en una historia de Instagram, citada por Michael Benson en su cuenta de X.

A pesar de sus duras críticas hacia Jake Paul, Gervonta Davis también aprovechó para reconocer la grandeza de Mike Tyson. En un segundo mensaje, mostró su respeto hacia el ex campeón, dejando claro que, aunque la pelea no estuvo a la altura de su legado, eso no afecta la leyenda que representa ‘Iron Mike’.

“Siempre serás una leyenda… ¡Lo quieran o no, y nunca habrá otra igual! Y te entiendo muy bien… Toda esta mierda no significa nada”, concluyó ‘Tank’ en su tributo a Tyson.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Canelo Álvarez responde al reto de Jake Paul para subirse al ring