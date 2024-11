Canelo Álvarez responde al reto de Jake Paul para subirse al ring

Jake Paul sigue inspirado después de vencer a Mike Tyson el pasado 15 de noviembre por decisión unánime. Ahora ya visualiza un posible encontronazo con Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Y es que, el YouTuber lanzó un mensaje al ser preguntado si está listo para enfrentar al mejor libra por libra.

“¿Qué sigue? Canelo. Él me necesita. Este momento demuestra que soy la cara del boxeo, la atracción más grande. Yo contra Canelo en 200 libras por el campeonato mundial de peso crucero es la pelea más grande, posiblemente incluso más grande que yo contra Tyson”, mencionó tras la pelea.

El estadounidense ya recibió la respuesta del mexicano, quien aseguró que por el momento no le interesa exponerse frente a él.

“Es bueno que Netflix esté involucrado, pero no en ese tipo de peleas. Creo que es más espectáculo que una pelea. Eso es lo que pienso. No me interesa”, dijo el Canelo.

El boxeador mexicano de 34 años siguen sin decretar una contienda para 2025 tras la victoria por decisión unánime sobre Edgar Berlanga.

