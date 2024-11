Toni Kroos no descarta regresar en un futuro a Real Madrid

Toni Kroos se retiró hace algunos meses como una verdadera leyenda, luego de ganar la Champions League número 14 de Real Madrid. Y aunque ha dejado claro que su etapa como jugador está concluida, no descarta regresar a los Merengues en otras funciones algún día.

En el podcast ‘ Einfach mal luppen’, que hace junto a su hermano Felix, el alemán reiteró que su cariño por el conjunto blanco es muy grande. ”La importancia del Real siempre será la misma para mí. Fue una etapa demasiado larga, grande, exitosa y también llena de afecto".

"Eso siempre permanecerá, siempre me sentiré cerca del Real, no hay duda de eso. Y siempre defenderé al Real, siempre estaré de su lado. Eso no cambiará, la relación es simplemente demasiado cercana”, y enfatizó que por ahora no tiene en su radar regresar, pero no es una puerta que cierre por completo.

“Situarme públicamente en el entorno del Real es algo sobre lo que diría que, por el momento, no es un tema relevante para mí. Por ahora diría: no, por muy vinculado que esté al club. Pero no estoy diciendo que nunca más en toda mi vida haré algo con el Real o tendré algo que ver con el club, eso no lo descartaría, por supuesto. En qué función, eso ya se verá". declaró.

Kroos puntualizó que por ahora es muy pronto, pues apenas terminó su carrera como futbolista y no ha definido qué camino seguir a partir de este momento. "Pero no descarto que en algún momento se me pueda volver a ver en alguna función en el Real”, concluyó.

