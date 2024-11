Cristiano Ronaldo vuelve a tocar el retiro: “Si tiene que ocurrir en uno o dos…”

Cristiano Ronaldo logró la victoria número 132 en partidos internacionales y superar a Sergio Ramos quien acumula 131 con la Selección Española.

Todo esto luego de la vapuleada de Portugal sobre Polonia 5-1 dentro de la quinta fecha de la UEFA Nations League, donde cooperó con doblete al 72’ y 87’ para seguir liderando el Grupo 1 de la Liga A.

Tras el triunfo ‘El Bicho’ tocó un tema delicado para los fans del portugués, el retiro del futbol profesional y esto es lo que dijo.

“Solo quiero disfrutar. Planificar la retirada…si tiene que ocurrir, en uno o dos años…no lo sé. Pronto cumpliré 40 años”, resaltó el jugador.

“Quiero disfrutar de verdad, mientras me sienta motivado, sigo adelante. El día que no me sienta motivado, me retiraré”, sentenció.

El actual jugador del Al-Nassr mencionó que entre sus planes no está ser director técnico: “No me veo dirigiendo un equipo, no está en mis planes. Mi futuro está en otros ámbitos fuera del futbol, aunque el tiempo dirá lo que pasa”.

