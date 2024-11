Rechazan a Neymar en Palmeiras por sus problemas físicos: "No es departamento médico"

En semanas recientes se ha especulado sobre el posible regreso de Neymar al futbol brasileño. Y aunque en Palmeiras recientemente reconocieron lo relevante que es el exjugador de Barcelona, cerraron las puertas por los problemas físicos que presenta de forma frecuente.

“Quiero invertir en alguien que venga inmediatamente, que venga mañana si el entrenador así lo decide. Palmeiras no es un departamento médico. No acepto que un jugador fichado por el Palmeiras no pueda jugar inmediatamente", declaró Leila Pereira, presidenta del club en entrevista con Universo Online (UOL).

Neymar recientemente volvió a la actividad después de más de un año por una rotura del ligamento cruzado. Sin embargo, presentó molestias en el muslo en el juego ante Esteghlal en la Champions de Asia, en el que fue apenas su segundo juego tras su larga lesión.

Se espera que el brasileño esté de regresó para mediados de diciembre, con lo que se perdería aproximadamente siete partidos con Al Hilal, para un total de 64 desde que llegó al club. Su regreso está previsto hasta el 15 de diciembre, durante la pausa invernal, por lo que sería hasta enero de 2025 que vuelva a sumar minutos en la Copa del Rey de Campeones.

Por otra parte, Pereira también recordó que Santos está interesado en repatriar a Neymar y por ello no lo buscarían. “Gran jugador, pero se va al Santos. (Al final) No sé, hay que preguntarle al Santos, pero aquí no, no vendría”, finalizó.

