Carlos Hermosillo ‘reventó’ a Georgios Giakoumakis: “Es un bultazo”

El partido más esperado en la Copa de Campeones de la Concacaf, es sin duda el juego de América y Cruz Azul. Ambos equipos capitalinos buscan su pase a Semifinales del torneo internacional.

Es por eso, que varios analistas y exjugadores se han pronunciado respecto al partido, como Carlos Hermosillo, emblema de La Máquin, quien en su programa de Fox Sports habló sobre las virtudes del equipo celeste, pero también de sus desventajas.

Carlos Hermosillo | IMAGO7|

El Grandote de Cerro Azul comentó que el equipo cementero tiene posibilidades de eliminar a su acérrimo rival, sin embargo, mencionó que la gran debilidad de Cruz Azul está en la delantera, principalmente por el 'Toro' Fernández y el griego Giakoumakis.

“Giakoumakis nada más fue al principio y es un bultazo, bultazo. Y ahora al Toro lo voy a esperar; Sepúlveda es el que ha sacado la cara”, comentó el exjugador de América y Cruz Azul.

Giakoumakis | IMAGO7|

"Rotondi y Nacho Rivero es lo mejor de Cruz Azul"

Pero no todo fueron críticas por parte del exjugador, sino que también se encargó de hablar bien de dos jugadores; especialmente de Rodolfo Rotondi.

“Qué bueno que regresó Rotondi, a mí me encanta lo que ha hecho Rotondi. Es el mejor jugador que ha tenido Cruz Azul junto con ‘Nacho’ Rivero, el problema de Cruz Azul que tiene es que de los dos delanteros no se hace uno, no andan bien”, sentenció Hermosillo.

