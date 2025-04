Héctor Soberón revela que fue diagnosticado con cáncer de mama: ‘Comencé a tener dolor en el pecho’

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

El actor Héctor Soberón (60 años), recordado por su trabajo en la telenovela ‘Mi pequeña traviesa’, recientemente reveló que fue diagnosticado con cáncer de mama, una enfermedad que aunque se cree es exclusiva de las mujeres, también se presenta en hombres como sucedió con el artista.

Héctor Soberón fue un galán de telenovelas que compartió escena con Thalía/IG: @hector_soberon|

Fue en un encuentro con medios de comunicación que el actor contó que hace ocho meses acudió a una revisión de rutina, luego de presentar dolores en el pecho.

“En el pecho, comencé a tener dolor y afortunadamente no me operaron. Me voy a revisar y esto cayó en una revisión. Por eso hay que estar al pendiente”, contó el actor.

Héctor Soberón llamó a las personas a tener conciencia y revisarse constantemente, ya que como lo demuestra su caso, el cáncer es una enfermedad que puede atacar a cualquier persona, pero detectada a tiempo no debe ser sinónimo de muerte.

El actor advirtió que el cáncer de mama también le da a los hombres/IG: @hector_soberon|

“Señores, hay que tener conciencia, el cáncer no excluye a nadie. Te cambia todo, el sentido de la vida, cambia el sentido de ver las cosas y de cómo analizarlas.

“Por eso hay que crear consciencia, porque dicen que al hombre no le da, y sí le da. También le da cáncer de próstata o de mama”, agregó.

Por fortuna, el actor mexicano que también participó en la famosa telenovela ‘María la del barrio’, se encuentra fuera de peligro y superó el cáncer de mama únicamente con un tratamiento basado en medicamentos.

Soberón actualmente está fuera de peligro/IG: @hector_soberon|

“El que te diagnostiquen cáncer no es sentencia de muerte, siempre y cuando se tomen precauciones, hay que autoexplorarse. Tanto el hombre como la mujer. Y si se detecta a tiempo, tienes esa ventana para poder salir y salvarte.

“Fue tratado solo con medicina y ya (...) No pasó a mayores, se detectó a tiempo, me dieron medicina y rápido. Ahorita (tengo que revisarme) es cada seis meses”, comentó el actor mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Precio del dólar hoy 7 de abril: El peso mexicano se desploma ante el billete verde