Jake Paul lanza recado a 'Canelo' Álvarez: "Me necesita más que yo a él, sabe dónde está el dinero"

Jake Paul consiguió la victoria sobre Mike Tyson por decisión unánime y aprovechó para lanzarle un mensaje al pugilista mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez. El youtuber desea un combate con el tapatío.

"El 'Canelo' me necesita más que yo a él. Lo sabe y también sabe dónde está el dinero", dijo Jake Paul tras llevarse la victoria ante el veterano, Iron Mike en Arlington, Texas.

No es la primera vez que el youtuber habla sobre el boxeador mexicano, pues previo al combate declaró que una pelea contra Álvarez sería buena idea. "Podría serlo si no fuera una jod** pu**", afirmó Jake Paul anteriormente.

Por ahora, Álvarez no ha dicho nada al respecto sobre el recado que Jake Paul le dejó tras vencer a Tyson. Cabe resaltar que, el tapatío tiene 34 años de edad y, según sus palabras, podría retirarse a los 37.

"De los 28-29 años, a esta edad es donde mejor me he sentido. Siempre he dicho que a los 37 años es buena edad para disfrutar lo que hecho con mi familia, de otras cosas en mi carrera", declaró Álvarez en entrevista con Hugo Sánchez.

