Juan Manuel Márquez sobre la pelea de Mike Tyson vs Jake Paul: "Me dio tristeza"

El exboxeador y excampeón mundial mexicano, Juan Manuel Márquez, compartió su opinión sobre el desempeño de Mike Tyson en el combate contra el influencer Jake Paul, realizado el pasado viernes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

En una entrevista para ProBoxTV, Márquez expresó su tristeza al ver a una leyenda del boxeo como Tyson participar en este tipo de eventos.

“Rescatable el no haber sido noqueado Mike Tyson. Pero la verdad yo sentí tristeza por ver el legado de un gran peleador, ver lo que hizo en su carrera, que se preste este tipo de cosas me dio una gran tristeza”, comentó Márquez durante la entrevista.

El exboxeador mexicano explicó que Tyson, a sus 58 años, mostró claros signos de falta de coordinación en el cuadrilátero, algo que lo preocupó profundamente.

“Ver la forma en que su pie derecho quería irse para la derecha y no podía, no sincronizaba sus movimientos de la cabeza con su cuerpo y creo que, en ese sentido, ver a un peleador fuera de ritmo a sus 58 años. Me quitó el sombrero, pero ver el tamaño de grandeza que tiene Mike Tyson, verlo de esta manera, la verdad a mí me causó mucha tristeza”, añadió.

Márquez, quien mostró un profundo respeto hacia la figura de Tyson, aconsejó que la leyenda del boxeo debería pensar en retirarse definitivamente de los combates.

“Es lo que tiene que hacer Mike Tyson, ya no pensar en regresar y básicamente dedicarse a entrenar. Para mí ya no tiene que subirse a un ring”, concluyó Márquez, subrayando que sería mejor que Tyson se concentre en ser entrenador y no regrese al ring.

