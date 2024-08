Floyd Mayweather Jr vs John Gotti III: Todo listo para la pelea del 'Money' en México

Todo listo para el show del 'Money' en México. Floyd Mayweather Jr. y John Gotti III protagonizaron este miércoles su último cara a cara previo a su enfrentamiento de este sábado en la que será la primera y única pelea del legendario boxeador invicto en tierras aztecas.

Mayweather, quien puso fin a su carrera profesional en 2017 después de cosechar su victoria número 50, se volverá a enfrentar a Gotti, luego de que en junio del 2023 se vieron las caras en un combate que terminó con los equipos de ambos pugilista enfrascándose en una batalla campal.

Pese a este conflictivo final, ambos pugilistas no terminaron con rencores y Mayweather accedió a darle la revancha: "Floyd cumplió su palabra, me dio la revancha, vengo en la mejor forma de mi vida, estoy preparado, sé que esta es una oportunidad única en la vida y la voy a aprovechar. He evolucionado mucho como boxeador, tanto mental como físicamente", dijo el pugilista de 32 años.

Y aunque John busca el combate de su vida, para Floyd esta será una pelea sencilla, aunque garantiza un show inolvidable para todos los asistentes.

"Soy y siempre he sido el mejor, no importa lo que me avientes encima, estoy listo, tengo todos los recursos para salir adelante. Vine a mostrar un gran espectáculo, todo mi talento y habilidades, no puedo predecir el futuro, pero lo que sí les puedo garantizar es que voy a dar un gran espectáculo que sea inolvidable", dijo el 'Money' en conferencia de prensa.

"Para mí esto es fácil, es como salir a caminar todas las mañanas, he competido a lo largo de mi carrera con los mejores del mundo, soy un peleador y lo seré hasta el último día de mi vida. Yo vivo mi retiro peleando", finalizó el ex boxeador profesional de 47 años.

