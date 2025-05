Jake Paul lanza duro mensaje a Chávez Jr.: 'No puedes vencerme a mí ni a tu adicción'

La tensión ya comenzó entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr. rumbo a su enfrentamiento pactado para el próximo 28 de junio, pues durante la primera conferencia de prensa oficial del combate, el estadounidense no se guardó nada y lanzó un duro mensaje contra el pasado del mexicano.

Además, aseguró que Chávez Jr. ha "arruinado" el legado de su padre y amenazó con "convertirlo en meme".

Jake Paul en conferencia de prensa | AP

“Hay dos cosas que no puedes vencer, a mí y tu adicción. Este tipo es un cobarde. Él debería haber estado en un programa de Disney Channel en lugar de arruinar el legado que dejó su padre Julio César Chávez y no convertirse en una vergüenza. El 28 de junio lo convertiré en un meme".

La Leyenda sale al quite por su hijo

Pese a las provocativas declaraciones, Julio César Chávez, quien también estuvo presente en el evento, no se enganchó y abogó por su hijo, afirmando que no ve cómo pueda perder esta pelea.

“Paul nunca peleó con alguien como yo, peleó con Tyson cuando él ya no estaba en condiciones. Respeto a Paul por lo que ha hecho , pero no es mejor peleador que mi hijo… las pesas y un buen cuerpo en el boxeo no significan nada. No veo por dónde pueda ganar".

Jake Paul y Julio César Chávez Jr. | AP

Espectáculo garantizado el 28 de junio

La pelea entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr. está programada para el 28 de junio y ha generado expectativa por tratarse de dos figuras tan distintas dentro del mundo del boxeo: el estadounidense, mediático y polémico; el mexicano, con apellido de leyenda y carrera marcada por altibajos.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Canelo Álvarez vs Terence Crawford cambia de fecha y sede: todo lo que debes saber