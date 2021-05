JC Chávez: 'Me siento contento de que Canelo rompa mi récord de asistencia en Texas'

Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentará este sábado a Billy Saunders, en el el AT&T Stadium para unificar los títulos de Peso Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y lo hará rompiendo el récord de asistencia en Texas de Julio César Chávez de 1993.

En ese sentido, el gran Campeón aseguró sentirse feliz por el mexicano y la gran cantidad de seguidores que tiene.

"Que bueno, me da gusto que un mexicano rompa el récord, me siento contento, la envidia no es buena para nadie, y sie es un mexicano que mejor", aseguró en entrevista con ESPN.

Cabe recordar combate entre el jalisciense y el británico consiguió vender los 65 mil boletos puestos a la venta, lo que significará un récord de asistencia para una función de box en el inmueble de Arlington, Texas, según reveló la promotora Matchroom Boxing.

Será también el evento deportivo con más asistentes en el mundo después de haberse declarado la pandemia de Covid-19 superando a las 51 mil 838 personas que atestiguaron el Derby de Kentucky el sábado pasado.

