Juan ‘Elegante’ Martínez va por el título Continental Latinoamericano peso gallo del CMB

La historia de Juan Francisco Martínez es un poco diferente a la de todos los pugilistas, el ‘Elegante’, como es conocido por su notable forma de vestir y su técnica al boxear, también se desempeña como policía auxiliar de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

El ‘Elegante’ Martínez recientemente consiguió el título de la NABF Junior de peso gallo y con ello también despertó el interés del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien ahora lo tiene como prospecto y le ha dado la oportunidad de disputar el título Continental Latinoamericano de peso gallo frente a Juan ‘Veneno’ López este sábado 22 en Zinacantepec, Estado de México.

Aunque el pugilismo y el ser policía sean dos profesiones muy diferentes, Juan las realiza con mucho amor, pues ambas son pasiones nacieron a una muy temprana edad: “Desde niño tuve la firme convicción de ser policía hasta que lo logré. Comencé el boxeo desde muy pequeño, mis primeros entrenamientos fueron cuando iba en segundo de primaria, pero era un hobby, una distracción, hasta que a los 12 años comencé a tomarlo de una manera más seria”, señaló para RÉCORD el joven boxeador.

Francisco es un orgullo del Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar, gracias a su gran desempeño arriba del cuadrilátero se le ha adaptado un gimnasio dentro de la academia de la Policía en donde ahora comparte su sueño con otros policías que ahora también practican el pugilismo.

“Recibo el apoyo del Director General de la Policía Auxiliar, el Jefe Lorenzo Gutiérrez Ibáñez, él es el que me da las facilidades de entrenar, el que me ha abierto el espacio del gimnasio aquí en el IESPA, se me da la oportunidad de venir a entrenar y venir a mis labores como policía, disfruto mis dos cosas que hago, ser boxeador y ser policía, cuando no estoy entrenando salgo a las calles como policía”, comentó el ‘Elegante’.

Ya son horas las que faltan para su encuentro y Juan venció a su primer rival, la báscula, ahora solo queda desplegar arriba del ring todo lo que ha trabajado, lograr conseguir el vacante y retener el NABF, pues advirtió: “voy a defender lo que es mío, quiero retenerlo por un buen tiempo”.

