Juan Manuel Márquez espera que Canelo no sea 'ventajista' ante Jaime Munguía

Este viernes se confirmó uno de los combates más esperados en el mundo del boxeo: Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentará a Jaime Munguía el sábado 4 de mayo, en un evento que promete ser histórico en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Esta pelea genera una enorme expectativa entre aficionados, medios de comunicación y figuras legendarias del boxeo, como es el caso de Juan Manuel Márquez, una de las leyendas del boxeo mexicano y quien es conocido por sus destacadas actuaciones en el ring, compartió su análisis sobre este encuentro en una entrevista para ProBoxTV.

El expugilista se mostró entusiasmado por la pelea entre el actual campeón mundial unificado de peso supermediano, Canelo Álvarez, y el destacado peleador de Tijuana, Jaime Munguía.

No obstante, enfatizó la importancia de que el enfrentamiento se desarrolle en condiciones de equidad, haciendo especial mención a las cláusulas de rehidratación, un punto que ha generado controversia en anteriores combates del tapatío.

"Me gustaría que fuera en igualdad de circunstancias… que el peleador de Jalisco no ponga cláusula de rehidratación, que no diga que no se suba más de 10 libras al siguiente día", señaló Márquez.

A pesar de estas críticas, predijo una victoria para Canelo Álvarez basada en su experiencia y destrezas en el ring. Sin embargo, señaló que alcanzar este triunfo no será tarea sencilla, ya que Munguía es un competidor formidable que requerirá que Canelo emplee toda su estrategia, técnica y preparación física para asegurar la victoria.

"Yo creo que esa pelea va a ser muy buena, de cuestión de estrategia, de cuestión de técnica de boxeo, también de preparación físico-atlética… yo creo que sí va a ser una victoria por decisión para el peleador de Jalisco", afirmó Márquez.

