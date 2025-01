Julio César Chávez arremete contra Logan Paul: "No sirve para nada"

Jake Paul ha ganado terreno en el mundo de box tras saltar a la fama como creador de contenido en YouTube. Sin embargo, hay muchas voces que están contra su presencia, como Julio César Chávez.

El legendario boxeador mexicano se refirió a la pelea del estadounidense hace unos meses contra Mike Tyson, la cual consideró que no fue un buen combate. "Estuvo raro, porque (Mike) Tyson no tiró golpes. Ese pinche (Jake) Paul no sirve para nada ese pendejo".

Chávez criticó la pelea de Paul contra Tyson | AP

"Yo no sé por qué pagan por ver a ese pendejo, la neta", declaró para ESNEWS, aunque consideró que sería bueno para César Chávez Jr enfrentarlo, pues saldría ganador.

“Que pelee con él dile, para que le pegue una chinga mi hijo”, añadió antes de cambiar de tema para referirse a Saúl 'Canelo' Álvarez, pues consideró que el tapatío ganará sin complicaciones ante Terence Crawford.

Julio César Chávez criticó a Jake Paul | CAPTURA

"Canelo (Álvarez) lo noquea en seis rounds, siete rounds. (Terence) Crawford es un buen peleador, pero hay pesos", finalizó.

Julio César Chávez espera que su hijo pelee contra Paul | INSTAGRAM: @jcchavez115