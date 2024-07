Oficial: ‘Canelo’ Álvarez peleará contra Edgar Berlanga

Se acabaron las suposiciones. Saúl el “Canelo” Álvarez hace oficial su pelea contra Edgar Berlanga. La T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada será el escenario para este evento.

En su cuenta de X, el “Canelo” reveló el cartel de la pelea. “Fin de semana de independencia, fin de semana de pelea. Regresamos al T-Mobile Arena de Las Vegas este 14 de septiembre", escribió.

La última pelea del boxeador tapatío fue contra Jaime Munguia, la cual ganó el 4 de mayo del año pasado.

El pugilista puertorriqueño, Edgar Berlanga cuenta con un récord invicto de 22 peleas. En su último combate, se llevó la victoria contra el irlandés Padraig McCrory.

Aún no se hace oficial si hay algún título en juego, pues el tapatío aún no ha respondido al reto mandatorio de la FIB en contra de William Scull y no planea exponer el Campeonato Supermediano de la Federación Internacional de Boxeo.

