Modelo que estuvo con Piero Quispe teme por su seguridad

Piero Quispe estuvo en boca de todos hace unos días, pero no tanto por su desempeño en cancha, sino, fuera de ella. El jugador de Pumas, no ha sido lo esperado y su rendimiento dentro del terreno de juego, no ha sido el mejor.

En los últimos días, Quispe estuvo envuelto en una polémica por una supuesta infidelidad con una modelo peruana, de nombre Olenka Mejía. La también empresaria y abogada, salió hace unos días a confirmar su relación con el futbolista Auriazul, sin embargo, ahora lo responsabiliza por si le llega a suceder algo.

“Quiero recalcar que cualquier cosa que me suceda a mí y a mi entorno cercano, el único responsable será el Señor Piero Aldair Quispe Córdova”, mencionó la modelo en sus historias de Instagram.

Dicha publicación, surgió porque Olenka argumentó que su cuenta personal intentó ser hackeada y ha recibido amenazas por WhatsApp de números desconocidos.

El desmadre que armó Piero Quispe, por andar de caliente. Oficialmente regreso el Cachondos FC. pic.twitter.com/P2U6OC80vR — Mister Pumas (@misterpumas) April 6, 2025

Quispe en silencio

El jugador de Pumas y la Selección Peruana, no ha dado declaraciones al respecto sobre la situación.

El desempeño de Piero, no ha sido el idóneo y se ha perdido un poco desde su llegada a México hace unos meses.

