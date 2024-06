Oleksandr Usyk niega que ‘Canelo’ sea la cara del boxeo mundial: “Quizá en México sí”

Oleksandr Usyk, campeón indiscutido del peso completo y quien hace un par de semanas le quitó el invicto a Tyson Fury, fue entrevistado recientemente sobre diversos temas del mundo del boxeo y dejó mal parado al pugilista mexicano Saúl Álvarez.

En entrevista para Title Sports Network, Oleksandr Usyk menosprecio lo que ha hecho el ‘Canelo’ durante los últimos años y mencionó que el pugilista mexicano no es un representante a nivel mundial del boxeo y solamente lo es en tierras aztecas.

“Canelo (Álvarez) dice que es la cara del boxeo... no lo es en Ucrania, no lo es en Arabia Saudita, no lo es en Europa. Quizás en México sí es la cara del boxeo”, declaró Oleksandr Usyk.

Posteriormente el pugilista ucraniano aclaró que si le gusta el estilo de Saúl Álvarez, pero de eso a que sea la cara del boxeo mundial hay una gran diferencia, aunque al final si lo terminó aceptando, pero no se notaba convencido de lo que decía.

“Me gusta Canelo, porque es un hombre fuerte para el boxeo, pero de eso a ser la cara del boxeo... está bien. Lo es”, concluyó Usyk.