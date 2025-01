Pitbull Cruz renovado para enfrentar a Ángel Fierro: “Tuve una dolorosa derrota contra Rayo Valenzuela”

Ya han pasado algunos meses de la que Isaac ‘Pitbull’ Cruz considera su derrota más dolorosa, la cual fue en agosto de 2024 ante Rayo Valenzuela cuando terminó por perder el título en su primera defensa.

El pugilista mexicano está por volver al camino que lo lleve a la disputa de un nuevo campeonato pero para ello necesita derrotar a su próximo rival Ángel Fierro.

¿Cuánto se realizará la pelea Pitbull Cruz vs Ángel Fierro?

Cruz se ha declarado listo para este enfrentamiento que se realizará en febrero en Las Vegas, Nevada, donde cabe mencionar compartirá cartelera con la pelea estelar entre David Benavidez y David Morrell.

¿Qué dijo Pitbull Cruz previo a enfrentar a Ángel Fierro?

“Es la derrota más dolorosa, no reprimimos, no criticamos las decisiones de los jueces, nada más que no estuvimos de acuerdo”, resaltó el ‘Pitbull’.

El descalabro que registró ante Rayo Valenzuela repercutió para Isaac Cruz: “Es un aprendizaje en el que estuvimos trabajando para no dejarle nada a los jueces”.

“En primera instancia es ganarle a Ángel Fierro…No me cierro a ninguna posibilidad, está Teófimo (López), Puello, pero el primer obstáculo es ganarle a Fierro cueste lo que cueste”, declaró.

