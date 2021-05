Tokio 2020: Esmeralda Falcón hará historia como la primera boxeadora mexicana en Juegos Olímpicos

Aguerrida, perfeccionista, estilista y con un gran corazón, Esmeralda Falcón hará historia en Tokio 2020, donde se convertirá en la primera boxeadora mujer en representar a México en Juegos Olímpicos.

“Mi satisfacción y mi sueño es ser medallista olímpica. Quiero ser la primera mujer mexicana que vaya a Juegos Olímpicos”, declaró la seleccionada mexicana en entrevista con RÉCORD en 2019.

Falcón, quien llegó por casualidad al pugilismo, enfrentó el rechazó de algunos profesores que, por el simple hecho de ser mujer, se negaron a entrenarla y la incredulidad de que pudiera tener éxito a causa del asma que padece.

Obstáculos que fortalecieron a Esmeralda, quien se convirtió en la primera púgil mexicana en conquistar una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla 2018. Mientras que en los Panamericanos de Lima 2019 se colgó la medalla de bronce.

“Cuando fui en busca del gimnasio de Kung-fu, terminé en uno de box y me gustó la disciplina y sobre todo el reto que implica ser boxeadora porque a mí me tocó que al principio hubo varios coaches que no me querían entrenar porque me decían que entrenar a una mujer es más difícil. Entonces ver que es una disciplina en la cual está tan estereotipado y tan ligado el machismo se me hizo un reto y llevarle la contra a todos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JORGE VILLAFAÑA: SE QUITÓ EL APELLIDO PATERNO PARA HONRAR A SU MADRE

“Tenía 18 años cuando empecé y me decían que ya estaba grande, que el boxeador tiene un tiempo de vida deportiva corto, entonces fueron muchas cosas que pintaban que no iba a lograr nada. El que tengo asma pues utilizaba el tanque de oxígeno, entonces me decían tú no vas a servir para esto. Lograr algo cuando alguien no cree en ti es la más grande satisfacción que puedes tener. Mi mamá me dice ‘confía en ti, cree en ti y eso es más que suficiente”, platicó la púgil capitalina previo a Panamericanos.

Esmeralda, quien superó el Covid-19, está a solo unos meses de hacer realidad su más grande sueño donde dejará cuerpo, alma y corazón en busca de colgarse en el pecho una medalla histórica para México.