'Vaquero' Navarrete pronostica 'resurgimiento' del boxeo mexicano

Emanuel 'Vaquero' Navarrete, campeón mexicano de boxeo, se mostró optimista sobre el futuro del boxeo mexicano, afirmando que, aunque el país está pasando por una racha baja en cuanto a campeones mundiales, México sigue siendo una potencia y es solo cuestión de tiempo para que algunos de sus compatriotas brillen en lo más alto del deporte de los puños.

"Creo yo que, el boxeo mexicano todo el tiempo es tendencia, todo el tiempo está en los parámetros altos. Creo que México no carece de peleadores con mucho nivel, sin embargo, son altibajos.”, expresó en entrevista exclusiva para RÉCORD el titular del cetro superpluma de la Organización Mundial de Boxeo.

Navarrete recordó que el país comenzó el año con 10 campeones mundiales y actualmente la cifra ha disminuido a siete absolutos y un interino. “La verdad es que México todo el tiempo es una potencia en campeones mundiales en boxeo y creo que esto es tal vez una racha baja, pero no duden que esto mañana o pasado se va a levantar”, aseguró con confianza.

El 'Vaquero' compartió que, en su experiencia recorriendo los diferentes estados de México, pudo observar el potencial de muchos jóvenes boxeadores: "Yo me doy cuenta, pues ha estado en casi todos los estados o al menos muchos estados de México y la verdad he visto peleadores con mucho talento que no dudo en que vayan a ser campeones, si no es que muy pronto, al menos en el año que viene, yo creo que fácil", lanzó.

En ese sentido, Navarrete dio los nombres de los que a su parecer tiene las capacidades de pronto convertirse en las estrellas del boxeo azteca: "Te voy a hablar de 'El Camarón' Cepeda, que yo creo que no tarda en ser campeón del mundo. Viene por ahí también Santiago 'El Peque'; uno que está en la división, ese muchacho, Núñez, Eduardo Núñez, ese muchacho también está pegando bien recio y yo creo que no tarda en consolidarse como campeón".

Otros nombres en su lista incluyen a Mauricio 'Bronco' Lara, excampeón del mundo de peso pluma y quien actualmente le ayuda en sesiones de sparring y está entrenando con intensidad para recuperar el título. También destacó a Isaac 'Pitbull' Cruz, otro peleador que perdió su corona este año, y que espera que pronto la recupere.

Navarrete concluyó dejando en claro que tienen plena confianza en el resurgimiento del boxeo tricolor a nivel mundial, pues para él, es solo cuestión para que estos peleadores se consoliden: "Hay muchos, muchos peleadores, que la verdad no dudo en que pronto van a ser campeones del mundo, solo hay que esperar a que llegue su momento, trabajar bien y no van a ocupar nada más", finalizó.

