Yeimi Mercado defenderá por primera vez su corona ante la Rockera Guzmán

Después de un año y tres meses de haberse consagrado en campeona Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Yamileth Mercado hará la primera defensa de su corona.

“Yeimi” Mercado (16-2, 5 KO’s), de 22 años de edad, enfrentará a Alejandra “Rockera” Guzmán 811-1-2, 5 KO’s) el 6 de febrero en Hermosillo, Sonora.

“Ya falta una semana para esta contienda que me ha hecho esperar mucho, en marzo pasado me quedé esperando la primera defensa, hoy se da por fin la fecha y la sede de esta contienda y me declaro más que lista.

“He trabajado muy duro, creo que el haber compartido campamento con Miguel (Berchelt) y con Juan (Francisco Estrada) me ha hecho fortaléceme y me siento muy, muy contenta y ansiosa de subir al cuadrilátero, de que esta pandemia no nos siga deteniendo más y sobre todo contenta porque está recuperada mi lesión y para mí es más que motivante regresar en excelentes condiciones”, declaró en conferencia virtual.

Yamileth se consagró monarca del orbe en noviembre de 2019 tras derrotar por decisión unánime a la keniana Fatuma Zarika. La pandemia por el Covid-19 le impidió hacer la primera defensa ante Catherine Phiri, de Zambia; y después de 10 meses de ausencia regresó al ring con un nocaut sobre la regiomontana Irasema Rayas, quien le propinó un cabezazo y le ocasionó dos fracturas de nariz, en una batalla a 8 rounds en peso Pluma.

“Es una espinita que traigo, me quedé esperando una defensa, es algo que para mí es necesario para sentirme bien campeona. Enfrentar a las mejores y es muy motivante regresar después de haber trabajado tan duro, es una gran rival, viene con el hambre de coronarse campeona, alguna vez estuve en esa posición, y para ambas va a ser una gran pelea y confío en Dios en que todo saldrá bien”, explicó “Yeimi”.

Esta será la primera oportunidad mundialista para la "Rockera" Guzmán, quien rumbo a esta batalla ha recibido los consejos de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez.

“Es una oportunidad que estábamos esperando, estamos bien preparados y listos para subir al ring. Va a ser una buena pelea, las dos estamos preparadas y lo único que pido es que las dos salgamos de pie, va a ganar la mejor”, mencionó Alejandra, quien no ha subido al ring desde el 15 de noviembre de 2019 cuando derrotó a María de los Ángeles Núñez.

“Estoy muy emocionada y hay muchos sentimientos encontrados, es lo que estábamos esperando. El trabajo ya está hecho, nada más es subir al ring y que nos levanten la mano”, enfatizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MANNY PACQUIAO: 'CONTRA RYAN GARCÍA SERÍA COMO PELEA DE EXHIBICIÓN'