Óscar Valdez sobre pelea con Berchelt: 'Quiero ganar y tapar bocas'

Consciente de que no es favorito ante el campeón mundial Superpluma CMB, Miguel Berchelt, el invicto Óscar Valdez demostrará que tiene la garra y el corazón para dominar las 130 libras.

"Él es el favorito en esta pelea y eso me motiva. Creo que no hay nada más bonita en la vida cuando tapas bocas, espero que ese día, con el favor de Dios, salgamos con la mano en alto. No voy a decir nada, simplemente dejar que los puños hablen por sí mismo y callar las bocas en silencio. Si la gente pudiera ver cómo estamos entrenando, sin duda cambiaría un poquito la manera como piensan", declaró Valdez en conferencia de prensa virtual.

El "Alacrán" Berchelt (38-1-0, 34 KO's) hará la séptima defensa de su corona el 20 de febrero en la "Burbuja" del MGM de Las Vegas, Nevada, ante Valdez.

"Perder no es opción para mí y esta (pelea) no va a ser la excepción. Quiero tapar bocas, quiero cumplir mi sueño, quiero seguir ganando, quiero seguir triunfando y quiero estar en esa lista de los grandes boxeadores mexicanos de la historia y para llegar a ser eso hay que ser bien disciplinado y es lo que estoy haciendo", enfatizó.

Valdez, quien se mantiene invicto en el ring después de 28 peleas (22 por nocaut) va por su segundo fajín tras dejar vacante el cetro Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que defendió con éxito en seis ocasiones.

"Una de mis grandes metas en la vida es llegar a ser uno de los grandes mexicanos de la historia. Estar en la lista junto con Julio César Chávez, Erik Morales, Marco Antonio Barrera, (Ricardo) 'Finito' López. Estos grandes mexicanos tuvieron varios títulos en diferentes divisiones, defendieron sus títulos varías veces, entonces para llegar a ese punto es un camino muy largo, difícil pero no imposible. Y para llegar a esa lista tengo que ganar esta pelea.

"Me siento comprometido y espero que esta pelea inspire a boxeadores jóvenes que van empezando de la misma manera como Erik Morales y Marco Antonio Barrera me inspiraron a mí cuando era un niño. Miraba esas peleas y me llenaban de adrenalina y yo decía 'algún día voy a llegar a ser como ellos, algún día voy a tener una pelea, una guerra' y creo que esta es mi oportunidad para brindarle una buena pelea al público y lo más importante cumplir mi sueño de llegar a ser campeón del CMB", mencionó el dos veces olímpico.

