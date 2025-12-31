El Año Nuevo 2026 ya comenzó en estos países: los primeros en recibirlo en el mundo

La llegada del Año Nuevo 2026 no ocurre al mismo tiempo en todo el planeta. Debido a los husos horarios, algunas regiones del mundo son las primeras en despedir el año viejo y recibir el nuevo, incluso cuando en otros países todavía es 31 de diciembre.

Los primeros países del mundo comenzaron a celebrar la llegada del Año Nuevo 2026 debido a su huso horario/ X:@DataIsKnowldge

Como cada año, los primeros festejos se registraron en zonas del Pacífico, donde ciudades y comunidades comenzaron las celebraciones con eventos públicos, fuegos artificiales y rituales tradicionales para marcar el inicio del nuevo ciclo.

¿Cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo 2026?

Los primeros en dar la bienvenida a 2026 fueron territorios ubicados cerca de la Línea Internacional de Cambio de Fecha. Entre ellos se encuentran Kiribati y Samoa, que históricamente encabezan la lista de los primeros lugares en celebrar el Año Nuevo.

Poco después, el Año Nuevo llegó a Nueva Zelanda, donde ciudades como Auckland y Wellington realizaron espectáculos de luces y fuegos artificiales que fueron seguidos por millones de personas alrededor del mundo.

Regiones del Pacífico fueron las primeras en recibir el 2026 con fuegos artificiales y celebraciones públicas./ X:@HamdanWahe57839

Más tarde, la celebración continuó en Australia, especialmente en Sídney, cuyo tradicional espectáculo pirotécnico en el puerto es uno de los más emblemáticos del planeta para recibir el nuevo año.

¿Por qué el Año Nuevo no se celebra al mismo tiempo en todo el mundo?

La diferencia en el horario de celebración se debe a la división del planeta en husos horarios, un sistema que permite organizar el tiempo de acuerdo con la rotación de la Tierra. Esto provoca que algunos países celebren el Año Nuevo hasta 24 horas antes que otros.

Mientras en regiones del Pacífico ya se vive el primer día de 2026, países de América, como México, aún se encuentran en las últimas horas del 31 de diciembre, a la espera de la medianoche local.

A dazzling fireworks display in Brisbane for 2026 pic.twitter.com/WWDvIswNbL — Potato (@MrLaalpotato) December 31, 2025

Conforme avanzan las horas, el Año Nuevo continuará recorriendo el planeta, llegando a Asia, Europa, África y finalmente al continente americano, donde las celebraciones se extenderán hasta las últimas zonas horarias del mundo.

Las imágenes y videos de los primeros festejos suelen circular rápidamente en redes sociales, mostrando cómo distintas culturas reciben el nuevo año con tradiciones, música y eventos propios de cada región.

Así, la llegada del Año Nuevo 2026 se convierte en un fenómeno global que une a millones de personas, aunque cada país lo viva en un momento distinto, marcado por su ubicación geográfica y su reloj local.