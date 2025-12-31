Año Nuevo 2026 en CDMX: así será la fiesta electrónica gratuita en Paseo de la Reforma

El evento será gratuito y contará con DJs nacionales e internacionales durante más de siete horas

La Ciudad de México recibirá el Año Nuevo 2026 con una gran fiesta electrónica en Paseo de la Reforma. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
31 de Diciembre de 2025

La Ciudad de México se alista para despedir el 2025 y dar la bienvenida al Año Nuevo 2026 con una fiesta electrónica masiva que se realizará sobre Paseo de la Reforma, uno de los corredores más emblemáticos de la capital.

De acuerdo con la información oficial, el evento está organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, y busca ofrecer una opción gratuita y segura para que miles de personas celebren el cambio de año en el espacio público.

El evento se realizará el 31 de diciembre y se extenderá hasta la madrugada del 1 de enero./ Pixabay
La celebración se llevará a cabo la noche del 31 de diciembre y se extenderá hasta la madrugada del 1 de enero, con un programa musical enfocado en la música electrónica.

¿Dónde y a qué hora será la fiesta electrónica de Año Nuevo?

La fiesta tendrá como escenario principal Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, uno de los puntos tradicionales para festejos multitudinarios en la ciudad.

El evento está programado para iniciar alrededor de las 18:00 horas del 31 de diciembre y concluir cerca de las 02:00 horas del 1 de enero, ofreciendo varias horas continuas de música para recibir el nuevo año.

La Secretaría de Cultura de la CDMX organiza el evento para despedir el 2025 en el espacio público./ Secretaria de Cultura
Las autoridades capitalinas recomendaron llegar con anticipación, utilizar transporte público y seguir las indicaciones de seguridad durante el desarrollo del evento.

¿Qué artistas se presentarán en la fiesta de Año Nuevo en Reforma?

El cartel contempla la participación de DJs nacionales e internacionales, con distintos estilos dentro de la música electrónica. Entre los artistas anunciados se encuentran Ramiro Puente, Vel, Jehnny Beth, 3BallMTY, Mariana BO, Kavinsky, Arca DJ y MGMT DJ, quienes se presentarán en distintos horarios a lo largo de la noche.

Cada presentación tendrá una duración aproximada de una hora, permitiendo una programación continua que acompañará el conteo de Año Nuevo y los festejos posteriores.

DJs nacionales e internacionales encabezarán la celebración de Año Nuevo en Reforma./ Pixabay
La Secretaría de Cultura destacó que este evento busca consolidarse como una de las celebraciones electrónicas más grandes del mundo, además de fomentar el acceso gratuito a la cultura y la música en vivo.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a celebrar con responsabilidad, respetar las medidas de seguridad y contribuir a mantener un ambiente de convivencia durante esta fiesta de Año Nuevo 2026 en la CDMX, que promete reunir a miles de asistentes en Reforma.

La CDMX recibirá el Año Nuevo 2026 con una fiesta electrónica gratuita en Paseo de la Reforma./ Pixabay
