¿Regresa a Liga MX? Santiago Muñoz es buscado por Atlético de San Luis

El mercado de fichajes invernal comienza a moverse con fuerza en el entorno del Atlético de San Luis. La directiva potosina puso la mira en Santiago Muñoz para potenciar su esquema ofensivo de cara al próximo campeonato de liga. Las negociaciones con Santos Laguna, dueño de su carta, ya están en marcha para concretar el regreso del ariete.

Con Santos | IMAGO7

¿Santiago Muñoz regresa a la Liga MX?

La operación se perfila bajo la modalidad de un préstamo por un año con una opción de compra definitiva al final del periodo. El periodista César Luis Merlo reveló que las pláticas entre ambas instituciones avanzan de manera positiva en las últimas horas. El objetivo del club tunero es cerrar el acuerdo antes del inicio de la pretemporada oficial.

Santiago Muñoz cuenta con apenas 21 años pero ya acumula un recorrido interesante dentro y fuera del país. Su experiencia previa en la Liga MX y su reciente incursión en la MLS con el Sporting Kansas City le otorgan un perfil atractivo. El cuerpo técnico potosino valora su capacidad para generar peligro y su margen de crecimiento profesional.

La intención de San Luis es sumar profundidad en un ataque que requiere de variantes frescas para competir en la parte alta. Muñoz llegaría para pelear un puesto titular y aportar el dinamismo que lo caracterizó en sus inicios con los Guerreros. El proyecto deportivo de la franquicia busca consolidar a jóvenes talentos con proyección internacional inmediata.

El paso del delantero por el futbol de Estados Unidos le permitió madurar físicamente ante defensas de gran envergadura. Ahora, el retorno a suelo mexicano representa la oportunidad de revancha para demostrar que su calidad permanece intacta. El atacante ve con buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta del conjunto rojiblanco en enero.

En Liga MX | IMAGO7

Estado del fichaje

Las charlas entre las directivas continúan para definir los montos finales de la cláusula de adquisición en el futuro cercano. Santos Laguna busca que el jugador tenga minutos de calidad para recuperar el valor de mercado que alcanzó hace temporadas. Por su parte, San Luis espera que el refuerzo se adapte rápido a la altura de la ciudad.

En caso de concretar este movimiento, el cuadro potosino daría un golpe de autoridad al asegurar a una de las promesas del balompié nacional. La afición espera que la llegada de Muñoz solucione la falta de contundencia que afectó al equipo en ciertos lapsos.

El anuncio oficial podría darse en los próximos días si no surgen contratiempos en los términos del contrato laboral. Santiago Muñoz prepara las maletas para iniciar una nueva etapa en su carrera dentro del máximo circuito del futbol local.