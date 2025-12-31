Mercado de Sonora dejará de vender animales desde el 1 de enero 2026

La medida busca combatir el maltrato animal y regular el comercio de especies en la capital

Mercado de Sonora dejará de vender animales desde el 1 de enero 2026
A partir del 1 de enero, quedará prohibida la venta de animales vivos en el Mercado de Sonora, uno de los más emblemáticos de la CDMX. | RS
Mariana Alcántara Contreras
31 de Diciembre de 2025

El Mercado de Sonora ha sido históricamente conocido por la venta de diversos productos, incluidos animales como aves, reptiles, roedores y otras especies, lo que durante años generó críticas por posibles prácticas de maltrato animal y comercio irregular.

Organizaciones defensoras de los animales celebraron la decisión anunciada por el Gobierno de la CDMX./ El País
Las autoridades capitalinas señalaron que la prohibición forma parte de una estrategia más amplia para proteger a los animales, evitar su explotación y garantizar condiciones adecuadas de bienestar.

¿Desde cuándo entra en vigor la prohibición en el Mercado de Sonora?

De acuerdo con la información oficial, la venta de animales vivos quedará prohibida a partir del 1 de enero, por lo que los locatarios ya no podrán ofrecer este tipo de productos dentro del mercado.

La disposición será aplicada de manera directa en todos los locales, y su cumplimiento estará sujeto a supervisión por parte de las autoridades correspondientes, quienes verificarán que no se mantenga la comercialización de animales.

Las autoridades indicaron que esta decisión responde a múltiples denuncias ciudadanas y a la necesidad de regular un comercio que durante años operó sin controles suficientes.

¿Qué pasará con los locatarios que vendían animales?

Respecto a los comerciantes que dependían de la venta de animales vivos, las autoridades informaron que se buscarán alternativas de reconversión comercial, con el fin de que puedan continuar su actividad económica mediante la venta de otros productos permitidos.

Además, se señaló que esta medida no afecta al resto de los giros tradicionales del Mercado de Sonora, como la venta de hierbas, artículos esotéricos, piñatas, flores y productos para fiestas.

Autoridades capitalinas supervisarán el cumplimiento de la prohibición en el Mercado de Sonora./ RS
Organizaciones defensoras de los derechos de los animales celebraron la decisión, al considerar que representa un avance importante en la protección animal dentro de la capital del país.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la prohibición tiene como objetivo erradicar prácticas que vulneran el bienestar de los animales y promover una cultura de respeto, al tiempo que se fortalece la vigilancia para evitar la venta clandestina de especies en la zona.

La medida busca fortalecer la protección y el bienestar animal en la Ciudad de México./ RS
