Comentarista denuncia falta de pagos por parte de Hi Sports tras caída de señal

La industria de los medios deportivos en México se encuentra nuevamente bajo el reflector luego de la caída de la señal de Hi! Sports por la noche de este martes 30 de noviembre. Lo que comenzó como un reporte de fallas técnicas por parte de los usuarios en redes sociales rápidamente escaló a una denuncia pública sobre la situación interna que atraviesa la empresa.

El encargado de poner voz a esta crisis fue Jorge Sánchez Gómez, actual integrante de FOX Deportes y excolaborador de la señal afectada, quien utilizó sus plataformas digitales para evidenciar la precariedad laboral que sufren sus antiguos compañeros. Con ello, comenzó especulación sobre la posibilidad de que el canal haya cerrado, algo que no se ha confirmado de momento.

Jorge Sánchez de Fox Deportes y W Radio denunció la falta de pagos | X: @jsanchez_w

¿Qué denunció Jorge Sánchez Gómez?

El mensaje de Sánchez Gómez fue contundente y se viralizó en cuestión de minutos debido a la gravedad de las acusaciones. En su cuenta oficial de X, el cronista manifestó su apoyo a quienes todavía forman parte de la plantilla de Hi! Sports y aseguró que la falta de pagos se ha vuelto una constante insostenible.

"Mi solidaridad para todos los que aún trabajan ahí y que tienen 8 quincenas sin cobrar. Ojalá por lo menos alguien les dé la cara", escribió el comunicador. Aunque por ahora nadie confirmó ni negó esta versión, los usuarios en redes sociales comenzaron a presionar a Hussein Forzan, fundador de Hi! Sports, para que responda ante los señalamientos.

Así fue la denuncia de Sánchez Gómez | CAPTURA

¿Cómo surgió Hi! Sports?

Hi! Sports nació en el año 2022 con la intención de refrescar la oferta deportiva en el país, alejándose un poco del dominio absoluto del futbol de Primera División para dar espacio a otras disciplinas. Durante sus primeros años, el canal logró posicionarse en sistemas como Totalplay y Sky, y fue una ventana fundamental para la Liga de Expansión MX, el boxeo y la lucha libre profesional.

Sin embargo, la interrupción de su señal durante la madrugada de este miércoles ha sido interpretada por muchos especialistas como el punto de quiebre de una estructura financiera que ya venía mostrando signos de debilidad desde hace varios meses atrás. Los reportes de la audiencia sobre la ausencia de programación habitual coincidieron con el mensaje de Sánchez Gómez, lo que alimentó los rumores sobre un posible cierre definitivo de la estación.

A pesar de las polémicas que han rodeado a la marca durante el último año, Hi! Sports se mantenía como un refugio para comunicadores con una trayectoria consolidada. Figuras que durante décadas formaron parte de las filas de Televisa Deportes, como Raúl Sarmiento y César Martínez, se mantenían como los pilares de la programación.

