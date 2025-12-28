Fernando Schwartz recuerda mala relación con André Marín; desde rivales hasta compañeros

André Marín construyó una larga y reconocida trayectoria en los medios de comunicación deportivos de México, aunque su fuerte personalidad también le generó diversas rivalidades a lo largo de los años. Una de las más recordadas fue la que sostuvo con el periodista Fernando Schwartz.

Ambos coincidieron en distintos momentos de su carrera como rivales profesionales cuando trabajaban en Televisa y TV Azteca, y más adelante como compañeros en Fox Sports, una etapa marcada por tensiones y desencuentros constantes.

André Marín | MEXSPORT

Durante una reciente emisión de Más Deporte El Podcast de TUDN, Fernando Schwartz recordó algunas de las batallas más intensas que protagonizó con André Marín cuando ambos cubrían a la Selección Mexicana como reporteros.

¿Cómo fue la rivalidad entre André Marín y Fernando Schwartz?

Schwartz explicó que la relación se complicó especialmente cuando él tenía acceso directo al Tricolor y TV Azteca aún no, situación que generó roces profesionales y una competencia constante entre ambos periodistas.

André Marín | MEXSPORT

"Te lo digo con toda honestidad y qué lástima que ya no está aquí para corroborarlo, André Marín y yo tuvimos una lucha enconada cuando cubrimos la Selección Mexicana", señaló Schwartz, al recordar aquellos años de rivalidad intensa.

La tensa convivencia en Fox Sports

La relación no mejoró cuando coincidieron en Fox Sports, donde, según Schwartz, André Marín le advirtió que le cobraría las afrentas del pasado, situación que se reflejaba en detalles como la falta de crédito en entrevistas o limitaciones en su trabajo durante transmisiones.

Fernando Schwartz | IMAGO7

El periodista también relató que Marín solía ser distante y seco con él dentro de las oficinas del canal, lo que dificultaba cualquier intento de convivencia laboral cotidiana.

Pese a ello, Schwartz aseguró que con el paso del tiempo intentó suavizar la relación, especialmente cuando André Marín enfrentó problemas de salud, al reconocer que "no puedes vivir de las broncas que tuvimos hace 20 años".

Finalmente, Schwartz recordó una de las frases más polémicas pronunciadas por Marín en un programa relacionado con el Tricolor, cuando afirmó: "El peor dolor de huevos es trabajar con Fernando Schwartz".

André Marín | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.