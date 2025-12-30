Dos exjugadores mundialistas con la Selección Mexicana se sumarán a Fox Sports

El panorama de los medios de comunicación deportivos en México continúa en una fase de transformación constante. En este contexto, un caso que se lleva reflectores es Fox Sports, que a pesar de que en último año perdió los derechos de transmisión de varios eventos, todavía busca fortalecerse con nuevo talento.

Lo anterior de acuerdo con el columnista de RÉCORD, El Francotirador, quien compartió que dos exjugadores de la Selección Mexicana, y con participación mundialista en su carrera, se sumarán al canal deportivo de Grupo Lauman. Con ello, la televisora buscará retomar su relevación a nivel nacional.

¿Quiénes son los nuevos talentos de Fox Sports?

Las nuevas incorporaciones, cuya llegada todavía no se hace oficial, son nada más y nada menos que Joaquín del Olmo y Paul Aguilar. "Hay nuevo talento de televisión que pasó por las canchas profesionales. Me contaron que a pesar de que ya casi no tienen derechos de nada, y como cada mes se les va otro de sus elementos al acabar contrato, en Fox Sports siguen tratando de mantener a flote las mesas de debate pambolero".

Paul Aguilar se sumará a la televisora | MEXSPORT

"Pues resulta que las contrataciones para el canal deportivo de Grupo Lauman no se detienen y esta vez serán dos ex mundialistas, americanistas, y que tampoco les gustaba mucho eso de las entrevistas: Joaquín del Olmo y Paul Aguilar se unirán a FSM", escribió el Franco en su más reciente columna para este medio.

Con la llegada de estos dos exjugadores, tanto del Tri como de América, Fox Sports apuesta por mantener la solidez en sus mesas de debate. Además, con ello tratarán de contrarrestar a canales que son la competencia, como ESPN que cuenta con Hugo Sánchez, o TV Azteca, que tienen en sus filas a Luis García, dos contemporáneos de Del Olmo en el Mundial de 1994.

Del Olmo y Aguilar, dos exmundialistas a Fox Sports

Joaquín del Olmo representa una de las voces con mayor conocimiento integral del deporte dentro de esta nueva dupla. Su carrera como mediocampista lo llevó a vestir las camisetas de equipos de gran relevancia como el Tampico Madero, Veracruz y América, además de ser una pieza fundamental en los Pumas que lograron el bicampeonato en 2004.

Del Olmo fue mundialista en 1994 | MEXSPORT

Su bagaje no se limita únicamente a lo sucedido dentro de la cancha, ya que también cuenta con experiencia en la dirección técnica y en puestos directivos, lo que le permite ofrecer una perspectiva más amplia. Su participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 respalda su jerarquía al momento de opinar sobre los procesos de la selección nacional.

Por su parte, Paul Aguilar llega a la televisión tras una de las carreras más exitosas para un lateral derecho en la historia reciente de la Liga MX, en la cual triunfó con Pachuca y América. Sus cualidades lo llevaron a disputar los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Aunque en el pasado ya ha estado en transmisiones de TUDN y otras plataformas, ahora se sumaría de fijo a un canal. Durante su etapa como jugador profesional mantuvo una relación reservada con los medios de comunicación, lo que genera una expectativa particular sobre su estilo al momento de realizar críticas.

Aguilar fue a los Mundiales de 2010 y 2014 | MEXSPORT

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.